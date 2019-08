Berlin (ots) - Jörg Urban, Parteivorsitzender und Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Sachsen, hat sich im ARD-Mittagsmagazin am Freitag für ein längeres gemeinsames Lernen an Schulen in Sachsen ausgesprochen.



Er sagte: "Wir wollen das, was fast alle Sachsen wollen. Wir wollen längeres gemeinsames Lernen bis zur 8. Klasse." Gemeinschaftsschulen bis zur 12. Klasse nannte er hingegen ein "links-grünes Experiment". Damit gehe, so Urban, eine Nivellierung des Lernens einher. Außerdem würden die Pisa-Ergebnisse zeigen, dass ein gemeinsames Lernen über die 8. Klasse hinaus, Schülerinnen und Schüler nicht leistungsstärker mache, so der AfD-Politiker.



Er sprach sich außerdem dafür aus, dass weniger Schülerinnen und Schüler Abitur machen sollten: "Man verdient kein Geld, wenn man nach dem dritten Versuch das Studium abbricht, man verdient Geld, wenn man hochqualifiziert abschließt und dann einen guten Beruf bekommt." Aktuell gäbe es zu viele Studienabbrecher.



In Sachsen werden die Kinder üblicherweise nach der vierjährigen Grundschule getrennt und an Oberschulen und Gymnasien weiter unterrichtet. In vielen anderen Bundesländern gibt es bereits Gemeinschaftsschulen.



