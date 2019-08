Die Städte und Gemeinden haben 2018 ihre Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuern erhöht, auch durch Erhöhung ihrer Hebesätze. Welche Kommunen besonders zulangen, wo es noch günstig ist.

Es sind nur wenige Steuern, über deren Erhebung in den deutschen Rathäusern entschieden wird. Und im Hinblick auf die oft angespannte Haushaltslage in unseren Kommunen kann es nicht überraschen, wenn gerade diese Steuern immer wieder erhöht werden. Nun hat das Statistische Bundesamt neue Zahlen vorgelegt und diesen Trend bestätigt: Die Gemeinden in Deutschland haben im bundesweiten Durchschnitt ihre Einnahmen aus den Grundsteuern A (unbebaut, Land- und Forstwirtschaft) und B (bebaut oder bebaubar) um 1,8 Prozent erhöht. Insgesamt nahmen sie dadurch 14,2 Milliarden Euro ein, soviel wie seit 1991 nicht mehr.

Auch die andere große Einnahmequelle der Städte und Gemeinden, die Gewerbesteuer, ist kräftig um 5,6 Prozent gestiegen und hat 2018 ein Volumen von 55,8 ...

