=== M O N T A G, 9. September 2019 *** 01:50 JP/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 07:45 MC/Hannover Rück SE, PK beim Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Juli 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre close Trading Update, London 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September *** 10:30 GB/Handelsbilanz Juli *** 10:30 GB/BIP Juli *** 10:30 GB/Industrieproduktion Juli 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juli *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:30 DE/Siemens-Chef Kaeser, Teilnahme an einem Media Round Table, Berlin D I E N S T A G, 10. September 2019 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise August 08:00 DE/IAA Pkw, Pressetage (bis 11.9.), Frankfurt *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli *** 10:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Einbringung des Haushaltsgesetzes 2020 und des Finanzplans bis 2023 in den Bundestag, Berlin *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Herbst-PK, Düsseldorf *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten August 11:00 DE/Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Pressegespräch zur Konjunktur 2019, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Festrede anlässlich 70 Jahre Bund der Steuerzahler, Berlin 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 11. September 2019 *** 07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H, A Coruña 07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 2Q, Köln 08:00 DE/IAA Pkw, Pressetage (seit 10.9.), Frankfurt *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede im Bundestag bei der Generaldebatte zum Haushalt, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - DE/Schaeffler AG, Kapitalmarkttag, Frankfurt D O N N E R S T A G, 12. September 2019 *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1H, München 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H, Grünwald *** 08:00 DE/Verbraucherpreise August (endgültig) 09:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Rede im Bundestag bei der Generaldebatte zum Haushalt, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, PK zu "Generation Mitte", Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Verbraucherpreise August *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Eröffnungsrede zur IAA Pkw (bis 22.9.), Frankfurt *** - DE/Konjunkturprognose des ifo-Instituts - US/Rücktritt von Christine Lagarde als Geschäftsführende IWF-Direktorin - Märkte/Börsenfeiertag Südkorea F R E I T A G, 13. September 2019 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Bundestag, Schlussrunde bei der Generaldebatte zum Haushalt, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (1. Umfrage) *** 16:00 US/Lagerbestände Juli *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Helsinki *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage September - EU/Ratingüberprüfungen für Europäische Union (Moody's), Finnland (S&P), Luxemburg (S&P), Malta (S&P), Montenegro(S&P), Österreich (Moody's und S&P), Portugal (S&P), Slowakei (DBRS) - Märkte/Börsenfeiertag China, Südkorea S A M S T A G, 14. September 2019 *** - EU/Informeller Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Helsinki S O N N T A G, 15. September 2019 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit AfD-Bundessprecher Gauland, Berlin - TN/Präsidentschaftswahlen in Tunesien ===

