Heute könnte der Dow Jones Industrial Index aus der Tradingrange ausbrechen, die bereits den ganzen August anhält. Ein nachhaltiges Kaufsignal noch in dieser Woche ist aber unwahrscheinlich. Langsam wurde die sommerlich-typische Richtungslosigkeit des Dow langweilig, doch ein Ende des Hin und Her zwischen 25.300 und rund 26.450 zeichnet sich in den ...

