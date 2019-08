Jahres Kern PCE Preisindex bleibt im Juli unverändert bei 1,6 % - Dollarindex nach durchwachsenen Daten in der Mitte der 98,00 - NZD/USD kämpft in der Nähe des Mehrjahrestiefs - Der NZD/USD ist am Freitag die vierte Sitzung in Folge gefallen und so wurde die 0,63 zum ersten mal seit September 2015 durchbrochen. Obwohl sich das Paar mit dem europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...