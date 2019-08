Glattbrugg, (awp) - Bei der Hotelplan-Geschäftsreisen-Tochter BTA First Travel kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Roland Birchmeier übernimmt die Leitung per 1. September definitiv, nachdem er bereits vor sechs Monaten interimistisch die Position des CEO übernommen hatte. Sein Vorgänger Robert Berger wird das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...