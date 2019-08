Die leichte Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat der Wall Street auch am Freitag Rückenwind verliehen. Peking habe mehr oder weniger signalisiert, dass es vorerst trotz der jüngsten Drohungen höherer US-Zölle nicht zurückschlagen werde, erklärte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Trotz der weiterhin angespannten Lage reiche das den Investoren offenbar schon aus, bei Aktien zuzugreifen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial knüpfte zum Wochenschluss im frühen Handel mit einem Plus von 0,35 Prozent auf 26 454,25 Punkte an seinen Vortagessprung an.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,29 Prozent auf 2933,10 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 trat bei 7701 Zählern nahezu auf der Stelle.

Dem US-Markt dürfte damit ein versöhnlicher Abschluss eines turbulenten, von Handelskrieg und Konjunktursorgen geprägten Monats gelingen. So hatte die Eskalation des Konflikts durch neue Zollankündigungen der USA gegen China den Dow Anfang August nach unten gerissen. China reagierte seinerseits mit neuen Strafzölle auf US-Einfuhren, woraufhin US-Präsident Donald Trump sofort zum Gegenschlag ausholte.

Mittlerweile hieß es aber aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium, dass eine Eskalation nicht gut für China, die USA und den Rest der Welt sei. Das nährt die Hoffnung auf eine verträgliche Einigung beider Seiten. Das dicke Monatsminus des Dow Jones schmolz auf rund anderthalb Prozent zusammen.

Zu den Favoriten im Dow Jones zählten die Aktien des Versicherers UnitedHealth Group und des Chipherstellers Intel , die jeweils um mehr als 1,5 Prozent zulegten. Nicht gefragt waren hingegen die Papiere von McDonalds . Sie fielen um rund ein halbes Prozent.

Starke Kursbewegungen gab es aber vor allem bei Dell und der Kosmetikkette Ulta Beauty. Bei letzterer straften die Anleger enttäuschende Umsätze und gesunkene Jahresziele mit einem Kursrutsch um 28 Prozent ab - so wie auch viele Analysten, die ihren Daumen senkten.

Freuen konnten sich dagegen die Aktionäre des Computer-Konzerns Dell, deren Papiere 10 Prozent mehr kosten als tags zuvor. Dell setzte sich nach einem guten Quartal ambitioniertere Jahresziele./mis/fba

