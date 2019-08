Wichtige Wall Street Indizes bauen ihre Erholung am Freitag aus - Industrie- und Rohstoffaktien führen die Gewinne an - Risikobereitschaft belastet den Defensivsektor - Die wichtigsten US Aktienindizes starten am letzten Handelstag der Woche positiv, da die Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreit zwischen den USA und China zugenommen hat. ...

