Der in die Krise geratene Konzern Thyssenkrupp hat in der zurückliegenden Woche an der Börse einiges an Boden gut gemacht. Auch am Freitag ging es mit den Papieren noch einmal um rund 1,5 Prozent nach oben auf 11,17 Euro. Das Plus seit dem vorvergangenen Freitag beträgt nun bereits rund 13 Prozent. Ein Erfolg, gar keine Frage. Nicht nur für die Anleger, auch für Thyssenkrupp selbst. Und doch könnte es am Ende zu wenig sein. Erwischt es das zweite Gründungsmitglied? Den Anlegern stehe in der kommenden ... (Achim Graf)

