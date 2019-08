Vaduz (ots/ikr) - Lehrpersonen, welche in diesem Jahr ein Dienstjubiläum mit 25 oder mehr Dienstjahren feiern können, sowie alle neu pensionierten Lehrerinnen und Lehrer wurden vom Schulamt am 30. August 2019 in das Restaurant Schäfle in Triesen eingeladen. Schulamtsleiter Arnold Kind begrüsste die Gäste.



Er gratulierte den Jubilarinnen und Jubilaren und dankte für die langjährige und verdienstvolle Tätigkeit: "Die Gesellschaft und mit ihr auch die Kinder und Jugendlichen unterliegen Veränderungen und Entwicklungen, was die Schule immer wieder neu fordert. Für die meisten Jubilarinnen und Jubilare wird mit dem neuen Lehrplan LiLe in ihrer Berufslaufbahn nun die zweite grosse Lehrplanreform umgesetzt. Diese Veränderungen und die Ansprüche des tagtäglichen Unterrichts erfordern gute Lehrerinnen und Lehrer mit entsprechendem Engagement. Die langjährige Erfahrung bildet dafür in jedem Lehrerteam ein wichtiges Fundament." Den in Pension gehenden Lehrpersonen dankte er für ihr langjähriges Wirken im liechtensteinischen Schulwesen und wünschte für die Zukunft alles Gute.



