31.08.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Das 1. Halbjahr 2019 war im Vergleich zur Vorjahresperiode von weniger Projektfertigstellungen und Übergaben gekennzeichnet. Daher schrumpfte auch die Gesamtleistung von EUR 552,8 Mio. auf EUR 182,6 Mio. Dennoch stieg der Nettogewinn nach Minderheiten um 19% auf EUR 22,5 Mio. Verantwortlich dafür waren in erster Linie Wertanpassungen im Zuge von Verkaufstransaktionen, die bereits im ersten Halbjahr werterhöhend wirkten, sich aber erst in den Folgequartalen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...