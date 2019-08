Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und die anderen Wahlkämpfer haben vorgemacht, wie es geht: Verständnis zeigen für frustrierte Wähler - und klare Kante gegen eine rechtsradikale Partei. Das zahlt sich aus.

Es hätte schlimmer kommen können, werden viele sagen. Und manche Gesichter bei der AfD werden am Wahlabend in Sachsen und Brandenburg ziemlich lang sein, trotz der Zugewinne. Und warum? Nun, der Hass ist, wie die Liebe, eine Leidenschaft und ihre Nachtseite zugleich: schwarze Lust, dunkle Passion, heißkalter Rausch. Aber der Hass kennt, anders als die Liebe, keine Aggregatzustände bei milderen Temperaturen, keine alternativen An-Triebe zu Feuer und Eifer. Das heißt: er lässt sich nicht verstetigen und auf Dauer stellen, muss ständig beheizt und betankt, genährt und gefüttert werden, will er sich seine Kraft erhalten.

Meistens tut er es nicht. Und nach vier Jahren des Intensivhasses auf Kanzlerin Angela Merkel und die Regierenden in Berlin hat sich der Hass der Hassenden verausgabt. Vier von fünf Deutschen wollen sich nicht einmal ansatzweise von ihm vereinnahmen lassen. Auch nicht in Sachsen und Brandenburg.

Gewiss: Anders als die Liebe lässt sich Hass verallgemeinern und kollektivieren, er begegnet uns dann als Ressentiment, als "seelische Selbstvergiftung", so hat Max Scheler es mal definiert, als "dauernde psychische Einstellung, die durch systematisch geübte Zurückdrängung von Entladungen" entsteht; als verzeitlichter Groll und zurückgestellte Rache, als stete Scheelsucht und permanentes Ohnmachtsgefühl, als "Negativismus gegen jede positive Lebens- und Kulturgestaltung". Die AfD hat dieses Ressentiment glänzend ausgebeutet, so scheint es - und Phänomene der "herrschenden Wertordnung" verschlagwortet, um mit einem Vokabular der konkreten Provokation die "herrschende Wertordnung" selbst in Zweifel zu ziehen: mit dem "linksgrünen Mainstream" den Pluralismus und mit der "Lügenpresse" die Meinungsfreiheit, mit den "Kopftuchmädchen" das Einwanderungsland und mit dem "Fliegenschiss" die Erinnerungskultur. Das war kurzfristig teilerfolgreich. Und erweist sich doch mittelfristig als Fehler: Die Mehrheit der Deutschen will ihr Leben positiv gestalten und schätzt die Bedingungen, die sie in Deutschland vorfindet. Schätzt Soziale Marktwirtschaft und freie Medien, Weltoffenheit und Geschichtsbewusstsein. Auch in Sachsen und Brandenburg.

Über die Gründe für den Wahlerfolg autoritärer Nationalisten in Ostdeutschland und über die erodierende Akzeptanz der traditionellen Westparteien ist in den vergangenen Jahren unendlich viel geschrieben worden. Es sei kein Zufall, dass sich ausgerechnet in Sachsen eine antiwestliche Bewegung formiert habe, hat der Historiker Heinrich August Winkler mal argumentiert. Im "Tal der Ahnungslosen", jahrzehntelang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...