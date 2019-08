Es ist leicht, sich vor Digitaltechnologien zu fürchten, die Individuen massenhaft zahlenförmig erfassen. Doch das ist nur möglich, weil unsere Gesellschaft auch von Mustern geprägt ist.

Auch wenn Disruptionsdiagnosen eine irgendwie disruptive Kraft entfalten, fallen neue Techniken, Technologien und Praktiken nicht einfach vom Himmel. Sie können sich nur etablieren, wenn die Gesellschaft etwas mit solchen Techniken anfangen kann. Man denke etwa an die Erfindung der Dampfmaschine. Nicht dass es vorher schon Fabriken der Größe gab, für deren Betrieb man Dampfmaschinen statt Muskel- oder Wasserkraft brauchte, aber eine gesellschaftliche Disposition dafür musste es schon geben, damit jene Maschinerie entstand, die man ohne Dampfmaschine - stationär als Antrieb für Fabriken, mobil als Lokomotive - nicht hätte entwickeln können. Sich etablierende Techniken lösen Probleme - und erzeugen durch ihre Lösungen neue.

Welches Problem löst aber die Digitalisierung? Was Digitaltechnik offensichtlich kann, ist einerseits die Repräsentation technischer, sozialer, textlicher und sonstiger Informationen und Strukturen im Medium von Datensätzen, andererseits die Entbergung von Strukturen innerhalb solcher Datensätze. Man kann es durchaus mit dem Buchdruck vergleichen: Seit der Etablierung des Buchdrucks wird alles, was in der Gesellschaft geschieht, durch Schriftliches verdoppelt, in eine lesbare Form gebracht und damit interpretierbar. Das Grundproblem aber war, dass es offensichtlich einen Bedarf für solche Interpretationskämpfe gab - auch den Versuch, durch den Buchdruck die eine richtige Sicht durchzusetzen, was bekanntlich gerade am Buchdruck selbst gescheitert ist.

Digitalisierte Daten ermöglichen es, nach zunächst unsichtbaren Verbindungen, Strukturen, latenten Bedingungen, unerwarteten Verteilungen, Regelmäßigkeiten und Abweichungen zu suchen und mit ihnen etwas anzufangen. Digital war die moderne Gesellschaft aber schon vor Erfindung des Computers: dort nämlich, wo man Daten darüber brauchte, komplexe kollektive Prozesse nach verborgenen Regelmäßigkeiten und Strukturen abzusuchen. All das entstand parallel zur Entstehung moderner Nationalstaaten, zur Verbetrieblichung des Wirtschaftens, zur staatlichen Sozial-, Bildungs- und Militärplanung, nicht zuletzt zu Hygiene- und Medizinstrategien.

Die Möglichkeiten der Berechnung solcher Beziehungen und nicht zuletzt der Rekombination von Daten, die zunächst nicht füreinander bestimmt waren, haben eine neue Form der (Selbst-)Wahrnehmung der Gesellschaft etabliert. Sie haben zweierlei ermöglicht: einerseits bestehende latente oder auch manifeste Strukturen sichtbar zu machen, andererseits durch Rekombination von Daten Steuerungs-, Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln. Die Logistik ist so von einer Hilfsdisziplin zu einem der Zentralbereiche für Planungen und Organisation aller Art geworden.

Vielleicht ...

