Die Festnahme zweier prodemokratischer Abgeordneten hat die Atmosphäre weiter aufgeheizt. Trotz Verbots gehen wieder Tausende Hongkonger auf die Straße.

Trotz des Verbots einer Großdemonstration ist es am Samstag in Hongkong erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Tausende Menschen aller Altersgruppen zogen wieder durch die Straßen. Die Demonstranten folgte einem Aufruf zu einem religiösen Marsch, der entlang prominenter sakraler Stätten in den historischen Distrikt Sheung Wan und weiter in Richtung Regierungsviertel führte. Viele "spazierten" nur, wie sie sagten, auf dem Fußweg und sahen davon ab, Straßen zu blockieren.

Die Polizei hatte eine eigentlich geplante große Demonstration an diesem Samstag aus Sicherheitsgründen nicht genehmigt. In den Straßen war eine massive Polizeipräsenz zu sehen.

Die Situation in der chinesischen Sonderverwaltungszone wurde durch neue Festnahmen verschärft. Nachdem die Polizei schon mehrere führende Mitglieder der Protestbewegung abgeführt hatte, wurden zusätzlich noch zwei prodemokratische Abgeordnete festgenommen. Au Nok-hin und Jeremy Tam wurden bereits am Freitag aufgegriffen, ...

