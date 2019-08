Eurowings-Passagiere sind bei Umbuchungen ihrer Meilen- oder Bonusflüge künftig nicht mehr an den Flugplan der Billigairline der Lufthansa gebunden. Bei Umbuchung können sie demnächst auch Flüge der gesamten Lufthansa-Gruppe nutzen, sagte ein Eurowings-Sprecher der "Welt am Sonntag".



Bisher waren diese Übertragungen wegen unterschiedlicher IT-Systeme nicht möglich. Mit der Änderung ergibt sich beim Ausfall eines Fluges oder sonstigen Flugänderungen eine größere Flexibilität. Die Umstellung werde zeitnah erfolgen. "Die Lufthansa-weite Umstellung ist beauftragt und derzeit in der Umsetzung", sagte der Sprecher.