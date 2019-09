Vor dem Klima-Untergang fürchten sich viele, aber auf irgendwas verzichten will kaum jemand. Nicht einmal auf sinnlose Laubbläser und E-Roller. Greta macht es vor.

Der Herbst hat noch gar nicht begonnen, ein paar Blättchen lassen die Bäume erst fallen. Dennoch hört man sie jetzt schon dröhnen, zumindest da wo ich wohne, in Düsseldorf-Oberkassel: Laubbläser. Und längst sind es nicht mehr nur Mitarbeiter kommunaler Dienstleister, die mit diesen energiefressenden und Lärm und CO2 produzierenden Ungetümen tun, was Menschen jahrhundertelang auch ganz gut mit einem Besen oder Rechen und zwei gesunden Armen vollbrachten.

Und dennoch erleben die Dinger offenbar anhaltenden Verkaufserfolg. Firmen wie Bosch, Stihl oder Makita bieten eine riesige Palette der Geräte mit dem Blas-Rüssel. Eine 2006 begonnene Gegen-Initiative des Naturschutzbunds NABU "Mit Besen und Rechen für die Natur!" ist längst vergessen.

Die Laubbläser sind ein ähnliches Phänomen wie nun die so genannten E-Tretroller. So wie der tatsächliche Effizienzgewinn des E-Rollers gegenüber dem Fahrrad oder herkömmlichen Roller nahe Null sein dürfte, bringt auch der Laubbläser - zumindest für Hausbesitzer, die damit nur ihr Gärtlein oder den Bürgersteig freiblasen - wohl kaum einen rational begründbaren ökonomischen Vorteil gegenüber Besen und Rechen. Es macht, vermute ich, einfach mehr Spaß. Der Laubbläser ist eigentlich kein Werkzeug, so wie auch der E-Roller kein ernstzunehmendes Fahrzeug ist, sondern ein Spielzeug. Außerdem schont man seine Muskeln. Um die dann teuer im Fitnesscenter zu trainieren.

Der Erfolg von Laubbläsern und E-Rollern findet in ebenjener Gesellschaft statt, deren Leitmedien ...

