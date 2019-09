Die Aktien von Baidu (WKN: A0F5DE) konnten Mitte August an zwei Tagen allein 12 % zulegen. Die Aktien von Chinas führendem Suchmaschinenanbieter konnten direkt vor dem Bericht zum zweiten Quartal um 8 %, gleich danach noch einmal um 4 % steigen. Die Zahlen waren nicht spektakulär, aber dennoch angemessen. Baidu hat also vorgelegt, jetzt schauen die Analysten hin. Mindestens drei Analysten der Wall Street haben ihre Kursziele seit dem Bericht angepasst. Es mag in den Berichten wenig Überraschendes ...

