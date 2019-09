An der israelisch-libanesischen Grenze ist es zu Kämpfen gekommen. Laut Israel habe das Nachbarland mehrere Panzerabwehrraketen abgefeuert.

An Israels Grenze zum Libanon ist es am Sonntag zu einem heftigen Schusswechsel gekommen. Aus dem Libanon seien mehrere Panzerabwehrraketen in Richtung des israelischen Grenzorts Avivim abgefeuert worden, teilte die israelische Armee mit. Ziel seien ein israelischer Militärstützpunkt und Armeefahrzeuge gewesen. Es habe mehrere Treffer gegeben.

Die israelische Armee habe das Feuer erwidert und Ziele im Süden des Libanons beschossen. Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah teilte mit, bei einem Angriff bei Avivim ein Militärfahrzeug zerstört zu haben. Die Insassen sollen demnach verletzt oder getötet worden ...

