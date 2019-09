Dank einiger seltsamer Vorschriften gibt es Hürden für Cannabisaktien. So ist beispielsweise der kanadische Cannabisproduzent Aphria (WKN: A12HM0) an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert, während das US-Cannabisunternehmen Green Thumb Industries (WKN:A2JN3P) an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiert ist und in den USA nur auf einem Freiverkehrsmarkt erhältlich ist. Damit ist Green Thumb Industries für US-Anleger nicht ganz so präsent. Aber ist die Aktie besser als die von Aphria? Schauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...