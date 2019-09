Bremen (ots) - Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat sich besorgt über die hohen Ergebnisse der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg gezeigt. "Das Abschneiden der rechtsextremen AfD ist erschreckend", sagte Bovenschulte dem Bremer "Weser-Kurier". "Da ist es nur ein kleiner Trost, dass sie weder in Sachsen noch in Brandenburg stärkste Kraft geworden ist." Das Abschneiden der SPD nannte der neue Bremer Regierungschef, der die erste Koalition aus SPD, Grünen und Linken in einem westdeutschen Bundesland führt, "unter den gegebenen Umständen erfreulich". Carsten Meyer-Heder, Landesvorsitzender der Bremer CDU, warnte davor, die AfD zu ignorieren. "Es wird Verantwortung und Aufgabe der anderen demokratischen Parteien sein, die AfD inhaltlich zu entlarven und gleichzeitig die eigenen Positionen und oftmals weltfremd wirkenden und zu komplizierten politischen Prozesse besser zu vermitteln", sagte er.



