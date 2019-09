Die Börse in Tokio ist angesichts der in Kraft getretenen Sonderzölle mit Verlusten in die Woche gestartet. Bei den Einzelwerten sind vor allem Firmen mit starker Präsenz in China betroffen.

Die am Wochenende in Kraft getretenen Sonderzölle im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den Aktienmarkt in Tokio am Montag belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor im Verlauf 0,3 Prozent auf 20.643 Punkte. Auch der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf ...

