Zimperium, der weltweit führende Anbieter von Mobile Threat Defense (MTD, Abwehr von Mobilen Bedrohungen), gab heute bekannt, dass John Michelsen, Chief Technology Officer bei Zimperium, am 20. September 2019 auf der milan mobile IT-Day Conference sprechen wird.

Der Zeitpunkt dieser Konferenz könnte nicht besser sein. Laut Daten und Untersuchungen aus dem "State of Mobile Enterprise Security"-Bericht (Bericht zum Stand der mobilen Unternehmenssicherheit) von Zimperium für das erste Halbjahr 2019 geht es nicht mehr darum, ob oder wann die mobilen Endpunkte eines Unternehmens gefährdet werden. Sie sind es bereits und die meisten Unternehmen haben wenig bis gar keine Kenntnis oder Visibilität dieser Gefährdung.

Der Bericht enthält Daten von mehr als 45 Millionen anonymisierten Endpunkten bei Hunderten von Kunden und gibt Zimperium einen einzigartigen Einblick in den Stand der mobilen Unternehmenssicherheit.

Zu den wichtigsten Kernpunkten des Berichts gehören:

Die Mehrheit der schädlichen Apps im mobilen Bereich ist auf Konsumentenbetrug ausgelegt (z.B. BankBot und dessen Varianten). Auch wenn schädliche mobile Apps nicht der beste Weg sind, ein Unternehmen anzugreifen (das wären Netzwerkangriffe), können sie dennoch Schwachstellen ausnutzen, was zum Verlust von Daten/Referenzen oder zu kompletter Gerätekompromittierung/Weaponization führen kann.

Man-in-the-Middle-Angriffe machten 93 Prozent der Netzwerkbedrohungen und 86 Prozent aller Bedrohungen aus.

Die fünf wichtigsten Länder mit der höchsten Anzahl von Netzwerkangriffen sind: Republik Korea, Japan, Vereinigte Staaten, China und Großbritannien.

Im Rahmen der Konferenz, die im Mövenpick Flughafen Stuttgart, Flughafenstraße 50, 70629 in Stuttgart stattfindet, spricht Michelsen über effektiven Schutz vor schädlichen Apps sowie über Man-in-the-Middle- und gezielte Angriffe auf mobile Geräte. Darüber hinaus wird ein Automobilhersteller ebenfalls einen Vortrag über seine Sicherheitsstrategie für mobile Geräte halten.

Zur Anmeldung für diese Konferenz wenden Sie sich bitte an kerstin.saury (at) milanconsult.de.

