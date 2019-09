Wer ein Pumpen- und Leitungssystem mit hohem Dampfdruck und einem langen Saugrohr konstruiert, sollte sich genau überlegen, welche Netto-Saughöhe (NPSHA) für den Betrieb benötigt wird. Und dies bedeutet mehr, als nur die Branchenstandards anzuwenden - denn es könnte sonst wie bei einer Anlage mit leichten Kohlenwasserstoffen enden: Dort wurden die Konsequenzen der Beschleunigungsverluste nicht berücksichtigt, was zu erheblichen Anlagenproblemen führte, die wiederum Einnahmeverluste in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar pro Tag zur Folge hatten.

Industriestandard für die NPSH-Marge

Derzeit wird bei Kohlenwasserstoff-Anlagen für die Berechnung der Haltedruckhöhe (NPSHA-Bemessungsspanne) der Hydraulic Institute Standard 9.6.1 (2012) [1] als Branchenstandard angewendet. Für die Auslegung von Rohrleitungen enthält der Hydraulic Institute Standard 9.6.6 (2016) [2] eine Anleitung für die korrekte Auslegung der Ansaug- und Druckleitungen der Pumpe. Die Standards enthalten viele nützliche und umsetzbare Informationen. Sie enthalten jedoch keine ausreichenden Angaben für die Auslegung, wenn es darum geht, die Folgen einer Flüssigkeitsbeschleunigung zu berücksichtigen.

In einer Großanlage sollten beispielsweise flüchtige Kohlenwasserstoffe gefördert werden. Die Flüssigkeit wird in einem erhöhten Behälter gelagert, der bis zu drei einstufige Kreiselpumpen parallel über einen gemeinsamen Verteiler speist. Die NPSH-Bemessungsspanne (NPSHA-NPSHR) beträgt etwa 5 m. Obwohl die Auslegung den in HI 9.6.1 und 9.6.6 beschriebenen Standards voll entsprach, scheiterte die erste Auslegung und Ausführung in der Praxis. Erstens war die Saugleitung zwischen dem erhöhten Behälter und den Pumpen etwa 90 m lang und entsprach unter Berücksichtigung der Verluste durch Ventile und Rohrbögen einer Rohrlänge von etwa 200 m. Zweitens wurden die Pumpen, wie die meisten Pumpen in der Öl- und Gasindustrie, mit einem einfachen Direktstart (DOL) motorisch angetrieben. Dies bedeutet, dass kein Sanftanlauf oder Frequenzumrichter (VFD) vorhanden war.

Beschleunigung beim Anfahren spielt eine wichtige Rolle

Woran scheiterte die ursprüngliche Auslegung? Häufig wird das Einströmen in eine Kreiselpumpe als ein reibungsloses stationäres Ereignis betrachtet. Obwohl die Kavitation in einer Kreiselpumpe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...