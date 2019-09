Der Mietendeckel wird reduziert, aber Details gibt es dazu nicht. Das reichte am Freitag aus, alle Immobilienaktien deutlich zu verbessern und größter Gewinner war Deutsche Wohnen. Wie sind nun Immobilienaktien im Großen und Ganzen einzuordnen? Die bisherigen Beschlüsse der Politik reichen noch nicht ganz aus. Aber nachrechnen lässt sich dies inzwischen für die großen Unternehmen durchaus. Ob Deutsche Wohnen in den DAX aufsteigt ist noch nicht entschieden.



