(Tippfehler im zweiten Absatz behoben.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0990 Dollar und damit so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1036 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende war der Euro ruckartig gefallen und auf den tiefsten Stand seit Mai 2017 gesunken. Marktteilnehmer erklärten dies mit den Regierungsverhandlungen in Italien, die zuletzt ins Stocken geraten waren. Grundsätzlich belastet wird der Euro seit Wochen durch die Erwartung, dass die EZB ihre sehr lockere Geldpolitik bald zusätzlich lockert. Es werden eine weitere Zinssenkung und möglicherweise neue Wertpapierkäufe erwartet.

Am Montag richtet sich das Interesse unter anderem auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. Veröffentlicht werden die Einkaufsmanagerindizes, eine Unternehmensumfrage in der Industrie. Darüber hinaus melden sich einige hochrangige Notenbanker aus den Reihen der EZB zu Wort./bgf/mis

ISIN EU0009652759

AXC0036 2019-09-02/07:56