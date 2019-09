Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - Tanla Solutions Ltd gab die Berufung der unabhängigen Vorstände Rohit Bhasin und Sanjay Baweja sowie des nicht-exekutiven Vorstands Sanjay Kapoor zum 31. August 2019 bekannt. Die drei neuen Führungskräfte gelten als Influencer in ihren Bereichen und werden Tanlas Pläne zur weltweiten Expansion und beschleunigtem Wachstum unterstützen.



"Die Berufung von Sanjay Kapoor, Rohit Bhasin und Sanjay Baweja in den Vorstand zeigt Tanlas Bestreben, angesehene Vorstandsmitglieder mit hervorragenden Referenzen und branchenweiter Anerkennung zu gewinnen. Unser Vorstand freut sich auf ihre fachliche Erfahrung und ihren wertvollen Beitrag zu unserem Wachstumskurs", kommentierte Uday Redday, CMD bei Tanla.



Informationen zu Sanjay Kapoor



Der Telekommunikations- und Technikexperte Sanjay Kapoor erweitert seine Beziehungen zu Tanla Solutions als nicht-exekutiver Vorstand.



Kapoor erhielt durch seine Arbeit bei renommierten Unternehmen große Anerkennung und ist bei verschiedenen Unternehmen als beratendes Vorstandsmitglied tätig. Kapoor war Chairman von Unternehmen wie Xerox und Micromax und CEO bei Bharti Airtel. Er ist aktives Mitglied von Industrieforen wie CII, COAI and NASSCOM. Kapoor war Mitglied des Vorstands und des Exekutivkomitees von GSMA und Vorstandsmitglied bei Unternehmen wie Indus Towers, Bennett Coleman & Co. Ltd und PVR Limited. Zudem war er als Senior Advisor bei der Boston Consulting Group tätig.



Informationen zu Rohit Bhasin



Bhasin weist 35 Jahre Berufserfahrung auf und arbeitete für renommierte Organisationen wie der Standard Chartered Bank, AIG Inc und PricewaterhouseCoopers (PwC). Als Berater verschiedener Unternehmen erwarb er sich einen hervorragenden Ruf, zum Beispiel als Mitglied des PwC India's Leadership Team (ILT) und als Mitglied des Global Network of Valuation Leaders von PwC. Derzeit ist er unabhängiger Treuhänder der PwC India Foundation.



Herr Rohit fungierte zudem als unabhängiger Direktor des Vorstands von GE Capital Services India und als Chairman für das Audit-Unterkomitee des Vorstands. In der Vergangenheit war er auch unabhängiger Vorstandsdirektor von Fortis Healthcare Limited und Vorstandsmitglied von SecureNow.



Informationen zu Sanjay Baweja



Sanjay Baweja ist Finanzspezialist mit dreißigjähriger Berufserfahrung in den Branchen E-Commerce, Infrastruktur und Telekommunikation. Er arbeitete bei verschiedenen großen Unternehmen, z. B. bei Emaar MGF Land Limited als Executive President for Corporate Affairs und Chief Risk Officer, Bharti Airtel, Xerox Modicorp, Digital Equipment und Ballarpur Industries.



Baweja war Chief Financial Officer (CFO) von Suzlon Energy Ltd. Er war dort Mitglied der wichtigsten strategischen Denkfabrik des Unternehmens, die die strategische Ausrichtung für mehr Profitabilität definiert und zur gesamtorganisatorischen Entwicklung beiträgt. Vor seiner Arbeit bei Suzlon arbeitete er als CFO bei renommierten Unternehmen wie Flipkart und Tata Communications.



Zusammenfassung



Herr Baweja, Herr Bhasin und Herr Kapoor sind erfahrene Führungskräfte ihrer jeweiligen Fachgebiete und bedeuten einen großen Zugewinn für den Vorstand von Tanla Solutions. Herr Bhasin und Herr Baweja werden sich dank ihres umfangreichen Wissens im Bereich Finanzen künftig sektorübergreifend auf den Aufbau einer stabilen Finanzstrategie bei Tanla Solutions konzentrieren.



Informationen zu Tanla Solutions



Das indische Unternehmen Tanla wurde 1999 gegründet und hat seinen Firmensitz in Hyderabad. Heute ist Tanla als größter Cloud Communication-Anbieter ein globaler Marktführer in seinem Bereich, der jährlich 120 Milliarden Geschäftskommunikationen abwickelt Tanla gestaltet weltweite Kommunikation neu, indem die Maßstäbe durch verbesserte Geschwindigkeit und die Einfachheit von Cloud Communication-Lösungen immer höher angesetzt und hochmoderne Technologien übernommen werden, um den hohen Ansprüchen einer vielfältigen Kundschaft, von Unternehmen zu Carriern in verschiedensten Regionen, gerecht zu werden.



Pressekontakt:



Media Relations marketing@tanla.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/968025/Tanla_Announces_New_Di

rectors.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg



Original-Content von: Tanla Solutions Limited, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129250/4363382