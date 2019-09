Man kann es drehen, wie man will. In Deutschland bekommt die Hälfte aller laufenden Einnahmen so oder so der Staat.Von Robert Jakob Lehren aus den Erfahrungen des Nachbarn zu ziehen, ist naheliegend und clever. Insofern ist es zu begrüssen, dass die deutschen Sozialdemokraten sich die Eidgenossenschaft zum Vorbild nehmen. Die SPD will in Deutschland die Vermögenssteuer wieder einführen. Im Jahr 1997 war diese ausgesetzt - nicht abgeschafft - worden. Jetzt kommt sie (wie in meinem Buch "Wie rette ich mein Geld"...

Den vollständigen Artikel lesen ...