Immobilienaktien behaupteten Kursgewinne vor dem Wochenende, da die geplante Mietdeckelung in Berlin nicht so hart ausfallen werde wie zunächst vorgesehen. Das hatte der Tagesspiegel berichtet. Am Mittag bestätigte sich dies, als die Berliner Stadtentwicklungssenatorin die Ergebnisse vorstellte. Der Berliner Senat spricht nun von einem atmenden Mietdeckel.

Denn die Mieten sollen nicht mehr strikt für fünf Jahre eingefroren werden und auch moderate Anhebungen sollen möglich sein. Der Maßstab für den Spielraum der Vermieter soll die jährliche Inflationsrate sein. Der Entwurf sieht auch noch weitere Ausnahmen von eingefrorenen Mieten vor. Die Nachricht sorgte für eine Erleichtungsrally bei den Immobilienwerten.

Obwohl sich die Anleger von den Nachrichten um eine Mietdeckelung in Berlin beunruhigen ließen, behielt die Mehrzahl der Analysten durchgehend ihre positiven Einschätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...