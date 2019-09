Gold und Silber sind zurück im Rampenlicht und das ist tatsächlich das Comeback des Jahres. In den vergangenen drei Monaten legte Gold um rund 20 % zu und der "kleine Bruder" Silber performte mit einem satten Plus von 27 % seit Anfang Juni sogar noch stärker. Die Gründe für das Comeback sind durchaus vielfältig: Vor allem wurden während sieben magerer Jahre die Übertreibungen des Jahres 2011 wohl so gründlich abgebaut, dass der Markt über ein entsprechendes Aufwertungspotenzial verfügte. Dabei hat die aktuelle Stärke nicht nur etwas mit einer attraktiven Bewertung zu tun. Angesichts der Turbulenzen der letzten Wochen, so scheint es, sind sichere Häfen wieder gefragt. Unkalkulierbare Konflikte Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...