Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Danone von 65 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Zeithorizont für seine Bewertungen europäischer Konsumgüterhersteller reiche nun bis Dezember 2021 statt bisher Dezember 2020, begründete Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Kurszieländerungen. Zudem habe er seine Schätzungen an die jüngsten Währungsbewegungen angepasst./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2019 / 23:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-09-02/08:23

ISIN: FR0000120644