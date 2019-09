Am Montag richtet sich das Interesse unter anderem auf Konjunkturdaten aus der Eurozone.Frankfurt - Der Euro hat am Montag weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0989 Dollar und damit so viel wie am späten Freitagabend. Das EUR/CHF-Währungspaar notiert derweil weiter unter 1,09 und kostete zuletzt 1,0886. Der US-Dollar bewegt sich weiter um die Marke von 0,99 Franken. Vor dem Wochenende war der Euro zum Dollar ruckartig...

