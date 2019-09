Zum Wochen- und Monatsstart deutet sich am deutschen Aktienmarkt eine knapp behauptete Tendenz an. Der DAX +0,85% wurde vor Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 11.920 Punkten taxiert. Dank der starken letzten August-Tage hatte der Leitindex seinen Monatsverlust letztlich auf zwei Prozent eingedämmt. Mit dem Anstieg vom Freitag knackte er im Chart sogar einen wichtigen Widerstand und schaffte so eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...