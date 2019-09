Peking (ots/PRNewswire) - Hongqi, eine in China führende Luxusautomarke, konnte seit Einführung einer neuen Markenstrategie im vergangenen Jahr rasant steigende Verkäufe verzeichnen.



Anhand statistischer Angaben wurden zwischen Januar und Juli dieses Jahres 42.000 Hongqi-Fahrzeuge verkauft, ein Anstieg von 328,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und von 190 Prozent allein im Juli verglichen mit dem Vorjahr.



Dieser Verkaufszuwachs lässt sich hauptsächlich auf die Transformation von Hongqi und das Produktupgrade in Bezug auf Marke, Innovation und Marketingnetze zurückführen.



Mit dem Ziel, die Nr.1 der Luxuswagenmarken in China und eine der renommiertesten Marken weltweit zu werden, möchte Hongqi laut der neuen Hongqi-Markenstrategie bis 2020 100.000 Fahrzeuge, bis 2025 300.000 Fahrzeuge und bis 2035 500.000 Fahrzeuge verkaufen.



Die Marke wird ihre Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf Hochtouren bringen, um in den Kfz-Markt mit neuem Energieantrieb und intelligenter Vernetzung einzudringen und bis 2030 45 Modelle auf den Markt zu bringen und in 18 neuen Technologien zu Leistungsdurchbrüchen zu gelangen. Somit soll das Produktportfolio gestärkt werden, zu dem das umweltfreundliche, intelligente R.Flag-Paket gehört.



Zum Ausbau der Marktreichweite im In- und Ausland kooperiert Hongqi mit Einrichtungen, die im Besitz von weitreichenden IP-Ressourcen sind, wie das Palastmuseum Peking und China Central Television. Im Mal 2019 war Hongqi zum ersten Mal bei the Consumer Electronics Show (CES) vertreten und hat seit Beginn des Jahres internationale Autofestivals veranstaltet. Weiter nutzt die Marke die Social-Media-Plattformen und wichtige Influencer, um die Interaktivität der Nutzer mit der Digitaltechnik sowie seine Präsenz in Literatur-, Kunst-, Film- und Tourismuskreisen zu stärken, um so einen höheren Wiedererkennungswert zu erlangen.



Besonders durch die Herausgabe von modischen Mützen, Rucksäcken und Bekleidung in Partnerschaft mit der chinesischen Sportartikelmarke Li-Ning wird die Automarke, die ehemals nur hohen Staatsvertretern vorbehalten war, zunehmend attraktiv für die jüngere Generation.



Hongqi, was "rote Flagge" bedeutet, ist die ikonische Limousinenmarke Chinas. Sie wurde 1958 geschaffen und wird seitdem als Fahrzeug in Paraden bei Staatsfeierlichkeiten eingesetzt.



