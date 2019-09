Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 33 auf 35 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Tausch der Vermögensanteile mit Eon nähere sich dem Abschluss, sodass RWE als erstklassiger Erneuerbare-Energien-Konzern nicht mehr länger ignoriert werden könne, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. RWE sei als einer der Hauptakteure in diesem Feld gut positioniert./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 03:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-09-02/08:54

ISIN: DE0007037129