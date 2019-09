Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Freitag um 477 Kontrakte gefallen ist. Das Volumen konnte seinen vorherigen Rückgang umkehren und um 9,7K Kontrakte steigen. GBP/USD Volatilität wird in dieser Woche steigen Die Abwärtsbewegung des Cable ging in der zweiten Wochenhälfte mit einem Rückgang ...

