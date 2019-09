Neckarsulm (ots) - Zum diesjährigen Ausbildungsstart begrüßt Kaufland seit 1. August bzw. 1. September insgesamt über 500 neue Auszubildende, dual Studierende und Teilnehmende des Abiturientenprogramms im Unternehmen. Mit mehr als 15 Ausbildungsberufen und 20 dualen Studiengängen in Kooperation mit verschiedenen Hochschulen bietet Kaufland ein breit gefächertes Einstiegsangebot. Durch die vielfältigen Tätigkeitsbereiche des erfolgreichen Handelsunternehmens findet jeder den Berufseinstieg, der zu ihm passt.



Die Neueinsteiger dürfen sich auf eine praxisorientierte Ausbildung freuen, in der sie die facettenreiche Welt des Handels kennenlernen und intensiv auf ihre zukünftigen Fach- und Führungspositionen vorbereitet werden. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, setzt das Unternehmen - wie schon seit Jahren - auf die Nachwuchskräfteentwicklung aus eigenen Reihen. Die Mitarbeiter profitieren daher von umfangreichen Schulungsangeboten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, von Schnittstelleneinsätzen sowie von Training-on-the-job-Maßnahmen.



Als Ausbildungsunternehmen trägt Kaufland eine gesellschaftliche Verantwortung und gewährleistet daher eine moderne und umfassende Ausbildung, die Mitarbeiter bestens auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Mit seiner attraktiven Vergütungspolitik, die bereits heute weit über dem branchenüblichen Niveau und den gesetzlichen Mindestanforderungen liegt, unterstreicht Kaufland sein Engagement für Auszubildende und Berufseinsteiger.



Über Kaufland



Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.



So vielfältig wie das Sortiment sind auch die Tätigkeitsbereiche bei Kaufland. Neben dem Vertrieb als Kerngeschäft bieten auch die Bereiche Logistik, Fleischwerke, Bau und Immobilien, IT, Verwaltung, Personal sowie Marketing und Kommunikation vielfältige Einstiegsmöglichkeiten für potenzielle Kandidaten und spannende Aufgaben für Mitarbeiter.



Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.



