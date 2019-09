Neue US-Strafzölle wirken sich kaum auf den deutschen Aktienindex aus. Im Laufe des Tages gibt die Europäische Zentralbank Auskunft über die Wirtschaft der Euro-Zone.

Der deutsche Leitindex geht etwa 0,1 Prozent fester bei 11.955 Punkten in den September. Doch ob der neue Monat der Börsenweisheit "Sell in May and go away, but remember to come back in September" (Verkaufe im Mai, aber vergiss nicht im September wieder zu kaufen) gerecht werden kann, muss sich erst noch zeigen.

Denn mit dem August hat der Dax einen turbulenten Monat hinter sich - 2,8 Prozent Verlust verbuchte der deutsche Aktienindex im vergangenen Monat. Lediglich die vergangene Handelswoche konnte er mit einem Wochenplus von 2,2 Prozent abschließen. Für den Tag ging der Dax 0,8 Prozent fester auf 11.939 Punkten aus dem Handel. Von seinem Jahreshoch bei 12.630 Punkten am 7. Juli ist der Index damit allerdings noch weit entfernt.

Am Sonntag traten US-Zölle auf weitere chinesische Importgüter in Kraft. Die neuen Sonderabgaben der USA in Höhe von 15 Prozent auf weitere chinesische Importe im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar konterte China mit Gegenzöllen in Höhe von fünf und zehn Prozent. Vergangenen Freitag zeigten sich die Anleger in den USA vorsichtig - der Dow-Jones-Index schloss 0,2 Prozent höher bei 26.403 Punkten. Auf die Strafzölle reagieren werden die US-Märkte allerdings erst am Dienstag - wegen des "Labor Day" wird heute nicht gehandelt.

Die Märkte dürfte allerdings der EZB-Monatsbericht bewegen. Einmal im Monat veröffentlicht die Europäische Zentralbank ihre Einschätzung zur wirtschaftlichen und monetären Entwicklung in der Euro-Zone. ...

