Dell als vierter unter den ehemaligen Größen, neben IBM, Hewlett Packard und Oracle, meldet sich mit guten Ergebnissen zurück. Alle vier sind immer noch Größen in ihren Märkten, aber sie gehören nicht mehr zu den ganz Großen in der öffentlichen Wahrnehmung der Börse. Immerhin repräsentieren sie etwa 800 Mio. $ Umsatz in der Summe und sind somit ein wichtiger Teil des Marktes in New York. Alle vier zeigen die gleiche Markttechnik mit langsam steigenden Notierungen aber relativ wenig Dynamik.



