Berlin (ots) - Fabian Bender übernimmt ab September 2019 die Position des Vice President Sales bei der Homeday GmbH. In seiner Funktion verantwortet der 42-Jährige den strategischen Aufbau des bundesweiten Maklernetzwerks sowie die Steuerung des Maklervertriebs von Homeday.



"Mit Fabian Bender gewinnen wir einen ausgewiesenen Vertriebsexperten der deutschen Immobilienbranche,", erklärt Steffen Wicker, Gründer und Geschäftsführer des Maklerunternehmens Homeday. "Fabian Bender wird einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Homeday zum führenden Immobilienmakler Deutschlands zu machen."



Fabian Bender bringt langjährige nationale Branchenerfahrung mit: Vor seinem Start bei Homeday war Bender in verschiedenen Funktionen bei eBay Kleinanzeigen und Immobilienscout24 tätig. Zuletzt verantwortete er als Head of Sales Real Estate bei eBay Kleinanzeigen den Immobilienvertrieb. Davor war er mehrere Jahre als Head of Investment bei Immobilienscout24 im Einsatz. Immobilienkenntnisse sammelte Bender darüber hinaus als Real Estate Asset Manager bei Hudson Advisors sowie als Senior Consultant Investment beim Maklerunternehmen Savills, bei dem er die die Markteinführung der Online Investment Plattform "goldenquest" maßgeblich betreute. Fabian Bender rundete sein Business Systems Studium in Lüneburg mit einem Master of Science an der Universität Potsdam ab.



"Homeday gehört als hybrides Proptech zu den innovativsten Immobilienunternehmen in Deutschland," sagt Fabian Bender, Vice President Sales bei der Homeday GmbH. "Mein Ziel ist es, Makler dabei zu unterstützen, mit Homeday die Vorteile der Digitalisierung für sich gewinnbringend und zukunftsorientiert zu nutzen." Bender folgt auf Paul Vickerstaff, der interimsweise den internationalen Erfahrungs- und Wissenstransfer getrieben hat. Bender berichtet in seiner Funktion an Friederike Hesse, COO der Homeday GmbH.



Über Homeday



Homeday (www.homeday.de) ist eines der wachstumsstärksten, bundesweiten Maklerunternehmen in Deutschland. Mit moderner Technologie macht Homeday Prozesse für Makler und Kunden einfacher, schneller und transparenter. Bei Homeday erhalten Immobilienverkäufer einen vollen Maklerservice mit erfahrenen Maklern vor Ort - und zahlen keine Provision. Auch Käufer zahlen weniger als marktüblich und haben damit mehr Geld zur Verfügung. So spart Homeday beiden tausende Euro.



2015 wurde Homeday von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp Reichle gegründet und hat seitdem bundesweit über eine Milliarde Euro Immobilienvolumen erfolgreich vermittelt. Heute begleitet ein Team von mehr als 150 Mitarbeitern und über 100 selbständigen Homeday-Maklern deutschlandweit Immobilienverkäufer und -käufer von der Verkaufsabsicht bis zum Vertragsabschluss durch den gesamten Vermittlungsprozess.



Pressekontakt:



Aileen Wagefeld

Homeday GmbH | Senior Manager PR & Communications

Phone: +49 30 120 849 181

E-Mail:aileen.wagefeld@homeday.de

www.homeday.de



Original-Content von: Homeday GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/132381