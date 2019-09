Bonn (ots) - Anmoderationsvorschlag:



Die Volkshochschulen feiern in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Mit neuen Kursangeboten zu Beginn des Herbstsemesters, wie zum Beispiel zu den Folgen des Klimawandels, zu den Vor- und Nachteilen von Künstlicher Intelligenz - und am 20. September zu einer bundesweiten "Langen Nacht der Volkshochschulen". Die steht unter dem Motto "zusammenleben. zusammenhalten". Oliver Heinze berichtet.



Sprecher: Die ersten Volkshochschulen wurden hierzulande vor genau 100 Jahren gegründet - und dafür gibt's auch einen guten Grund.



O-Ton 1 (Simone Kaucher, 22 Sek.): "Nach dem ersten Weltkrieg ging es sicherlich darum, eine demokratische Aufbruchsstimmung zu erzeugen und Menschen neue Lebensperspektiven zu geben. Die Weimarer Verfassung hat 1919 den Grundstein gelegt für eine freie, staatlich geförderte Weiterbildung, die sich an den Bildungsbedürfnissen der Menschen orientiert. Es war die Geburtsstunde der Volkshochschulen mit einer einzigartigen Programmvielfalt."



Sprecher: Sagt Simone Kaucher vom Deutschen Volkshochschul-Verband, kurz DVV, und erklärt den heutigen Stellenwert der bundesweit rund 900 Volkshochschulen, die pro Jahr etwa 700.000 Veranstaltungen anbieten.



O-Ton 2 (Simone Kaucher, 20 Sek.): "Volkshochschulen sind kommunale Weiterbildungszentren und überall in Deutschland vertreten. Da können Geflüchtete Deutsch lernen und Flüchtlingshelfer Arabisch, da können Manager ihre Führungskompetenzen erweitern oder Berufseinsteiger können ihre Selbstorganisation verbessern. Und Volkshochschulen können auch entscheidend dazu beitragen, die breite Bevölkerung für den digitalen Wandel zu rüsten."



Sprecher: Schwerpunktthema in diesem Herbstsemester wird politische Bildung sein.



O-Ton 3 (Simone Kaucher, 17 Sek.): "Da geht's um große Themen wie Klimawandel, aber oft auch um sehr lokale Angelegenheiten. Wir freuen uns, wenn wir das Interesse der Menschen vor Ort wecken können und eine Atmosphäre schaffen, in der man kontrovers, aber auch mit Respekt diskutieren kann. Und wir denken, dass das den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt."



Sprecher: Zeit zum Reinschnuppern gibt's am 20. September ab 18 Uhr in einer "Langen Nacht der Volkshochschulen" - zu der DVV-Präsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer alle herzlich einlädt.



O-Ton 4 (Annegret Kramp-Karrenbauer, 25 Sek.): "Das Grundprinzip der Volkshochschulen lautet 'Weiterbildung für alle'. Uns ist jeder willkommen, der seinen Horizont erweitern möchte. Egal, ob er oder sie nun Kochen lernen möchte oder Nähen - ob es darum geht, eine neue Sprache zu erlernen, oder den Gabelstaplerführerschein zu erwerben. Die Lange Nacht bietet eine wunderbare Gelegenheit zu entdecken, wie viel Spaß es macht, anderen Menschen zu begegnen und gemeinsam zu lernen."



Mehr Infos zum Jubiläum sowie zum Programm der "Langen Nacht der Volkshochschulen" am 20. September gibt's im Netz unter www.volkshochschule.de.



