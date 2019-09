Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn schließt einen Börsengang ihrer britischen Tochter Arriva weiter nicht aus. Das bekräftigte Finanzvorstand Alexander Doll: "Wir haben immer gesagt, dass wir parallel zum Verkauf auch alternativ einen Börsengang vorbereiten. Dies ist weiterhin eine realistische Option". Beide Möglichkeiten werden dem Vernehmen nach mit gleicher Intensität verfolgt. (FAZ S. 19)

VOLKSWAGEN - Trotz der Dieselaffäre wird Volkswagen in den USA nicht von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen. Eine entsprechende Vereinbarung hat der deutsche Autohersteller jetzt mit der US-Umweltbehörde EPA getroffen. Das wurde am Wochenende in Wolfsburg in Konzernkreisen bestätigt. Die EPA hat die Vereinbarung im Namen der US-Regierung getroffen. Sie hat damit bindende Wirkung für sämtliche staatliche Einrichtungen. Volkswagen muss den US-Behörden allerdings in einem Punkt entgegenkommen: In der Wolfsburger Konzernzentrale wird es künftig einen zweiten Monitor geben. (Handelsblatt S. 14)

VOLKSWAGEN - Es wirkt wie eine neue Schummelsoftware bei Volkswagen, Verbraucherschützer fürchten sogar einen neuen Skandal. Spätabends am Freitag meldete die US-Dependance des Wolfsburger Konzerns: Man habe sich in einem Streit mit Privatklägern wegen unzutreffender Spritangaben geeinigt: 98.000 Kunden werde man entschädigen und ihnen zwischen 5,40 und 24,30 Dollar pro Monat erstatten, weil Verbrauchsinformationen bei ihren Wagen nicht stimmten. Es geht um Modelle der Marken Audi, VW, Porsche und Bentley aus den Jahren 2013 bis 2017. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kommt zu dem Schluss, dass die Entdeckungen in den USA beispielhaft die Schummeleien der Autokonzerne beim Sprit-Verbrauch und damit auch beim CO2-Ausstoß zeigten. "Die DUH kritisiert seit 2007, dass die Autokonzerne falsche, zu niedrige Angaben zum CO2-Ausstoß ihrer Benzin- wie Diesel-Neufahrzeuge machen", sagt DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. "Diese kommen auch durch illegale Abschalteinrichtungen zustande." Dieser "Betrug" sei "mindestens genauso groß" wie beim Diesel-Abgasskandal. (SZ S. 15)

VOLKSWAGEN - Kurz vor Beginn des größten Musterfeststellungsklage-Verfahrens in der Geschichte der Bundesrepublik rechnet der klagende Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) mit einer mehrjährigen juristischen Auseinandersetzung gegen den Autobauer Volkswagen im Dieselskandal. Der VW-Fall sei voller komplexer Rechtsfragen, die voraussichtlich in letzter Instanz vom Bundesgerichtshof (BHG) geklärt werden müssten, sagte Verbraucherverbandschef Klaus Müller. "Unsere Juristen sagen, dass im Normallfall vier bis fünf Jahre bis zu einer BGH-Entscheidung vergehen können", betonte Müller. (Augsburger Allgemeine)

OPEL - Der vom Autobauer Opel geplante Wechsel von 2.000 Mitarbeitern in Rüsselsheim zum neuen Partner Segula gestaltet sich schwierig. Das Angebot haben nur 700 Opel-Beschäftigte angenommen. Gut zwei Dutzend, die den Wechsel ablehnen, droht nun die Kündigung. Der Opel-Betriebsrat kritisiert das Vorgehen. (Handelsblatt S. 18)

VODAFONE - Vodafone-Deutschland verzichtet ab 2. September auf alle Zuschläge für die Nutzung des neuen Mobilfunkstandards 5G. Das sagte Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter der Rheinischen Post. "Seit dem Start vor wenigen Wochen verzeichnen wir Tausende neue Nutzer. Weil wir 5G mit noch mehr Menschen teilen wollen, können unsere Kunden ab sofort sogar kostenlos im 5G-Netz surfen", erklärte der Manager. Ab dem 1. September wird Vodafone auch das neu hinzugekaufte Kabel-Unternehmen Unitymedia voll integrieren. (Rheinische Post)

DEUTSCHE POST - Die Spartengewerkschaft DPVKOM plant nach Welt-Informationen eine Musterklage gegen den Post-Konzern, um die Anerkennung von Berufsjahren für Paketboten durchzusetzen. Mindestens jede siebte Mitteilung der Post über die Zahl der Berufsjahre an die Delivery-Fahrer sei fehlerhaft, sagte DPVKOM-Chefin Christina Dahlhaus. Häufig fehlten Berufsjahre aus einer früheren Arbeitszeit. Eine falsche Eingruppierung führe zu Einbußen von bis zu 100 Euro im Monat. (Welt S. 10)

PRIMARK - Die irische Billigmode-Kette Primark weist Vorwürfe von Verbraucherschützern und Menschenrechtsorganisationen zurück, zu wenig für die Einhaltung würdiger Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken und den Umweltschutz zu tun. "Primark hat ein vitales Interesse an Nachhaltigkeit", sagte Primark-Manager Paul Lister. "Es ist eine lange und stetige Reise der Verbesserungen, bei der es keine Ziellinie gibt." (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

