TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Kein einheitliches Bild zeigen die Börsen in Ostasien und Australien am Montag. Dabei bewegen sich ausgerechnet die beiden chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong am stärksten auseinander. In Schanghai liegt der Composite-Index rund 1 Prozent im Plus, während es in Hongkong um ein halbes Prozent abwärts geht.

In Hongkong verunsichern weiter die Proteste für mehr Demokratie, nachdem es am Wochenende bei Kundgebungen wieder zu Zusammenstößen kam. Außerdem kam es unter anderem wieder zu Störungen im Flugbetrieb der Sonderverwaltungszone, nachdem die Demonstranten U-Bahnen und Zubringerstraßen blockiert hatten. Mit Blick auf den Aufruf der Protestbewegung zu einem erneuten Generalstreik am Montag warnte die Fluglinie Cathay Pacific ihre Mitarbeiter davor, ihre Arbeit niederzulegen. Die Aktie von Cathay Pacific liegt 1 Prozent im Minus.

In Schanghai dürfte für etwas Auftrieb sorgen, dass der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August gegenüber dem Vormonat wieder gestiegen ist, auf ein Fünfmonatshoch und zugleich über die Schwelle in den Wachstum anzeigenden Bereich. Der offizielle Index, der bereits am Wochenende gemeldet wurde, war dagegen im Kontraktion anzeigenden Bereich minimal stärker gesunken als Analysten geschätzt hatten. Dafür legte der Index für den Dienstleistungssektor leicht zu.

Marktexperte Julian Evans-Pritchard von Capital Economics bemerkt zudem, dass zwar die Exportkomponente in den Indizes jeweils schwächelte, dass aber die Industrieaktivität von stärkeren Infrastrukturausgaben profitiert habe. Gleichwohl dürften seiner Ansicht nach die bisherigen staatlichen Stimuli nicht ausreichen, um für einen vollständigen Ausgleich der negativen Rückwirkungen des Handelsstreits zu sorgen.

In Tokio geht es um 0,3 Prozent nach unten auf 20.634 Punkte und auch in Sydney gibt der Index nach, während er sich in Seoul gut behauptet. Dass sich der Exportrückgang in Südkorea nochmals beschleunigt hat, belastet nicht. Dies dürften viele Akteure angesichts der diversen Handelsspannungen bereits auf dem Zettel gehabt haben.

Als übergeordnet etwas stimmungsdämpfend verweisen Marktteilnehmer auf die am Wochenende in Kraft getretenen gegenseitigen zusätzlichen Strafzölle im US-chinesischen Handelsstreit. Dazu passend wetterte US-Präsident Donald Trump am Wochenende wieder gegen China wegen angeblicher unfairer Handelspraktiken, sagte aber auch, dass in diesem Monat die Verhandlungen wieder aufgenommen werden sollten. Daneben sorgt für Unbehagen, dass Argentinien Kapitalverkehrskontrollen einführt, um der rasanten Abwertung der Landeswährung etwas entgegenzusetzen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.573,30 -0,47% +16,42% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.629,30 -0,36% +3,07% 08:00 Kospi (Seoul) 1.970,62 +0,14% -3,45% 08:00 Schanghai-Comp. 2.917,13 +1,07% +16,97% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.602,57 -0,47% -0,64% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.081,35 -0,81% +1,23% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:55 % YTD EUR/USD 1,0992 +0,0% 1,0987 1,1038 -4,1% EUR/JPY 116,69 +0,2% 116,46 117,54 -7,2% EUR/GBP 0,9039 -0,1% 0,9044 0,9063 +0,4% GBP/USD 1,2160 +0,1% 1,2149 1,2177 -4,6% USD/JPY 106,15 +0,2% 105,99 106,50 -3,2% USD/KRW 1210,49 +0,2% 1210,49 1209,16 +8,6% USD/CNY 7,1568 +0,2% 7,1568 7,1407 +4,1% USD/CNH 7,1680 -0,1% 7,1753 7,1431 +4,3% USD/HKD 7,8420 +0,0% 7,8419 7,8438 +0,1% AUD/USD 0,6727 +0,0% 0,6725 0,6722 -4,5% NZD/USD 0,6305 +0,1% 0,6301 0,6300 -6,1% Bitcoin BTC/USD 9.765,50 +0,7% 9.694,75 9.467,50 +162,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,10 55,10 0% 0,00 +14,7% Brent/ICE 59,00 59,25 -0,4% -0,25 +6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.525,82 1.520,45 +0,4% +5,37 +19,0% Silber (Spot) 18,37 18,37 -0,0% -0,01 +18,5% Platin (Spot) 928,50 928,50 +1,4% +13,00 +16,6% Kupfer-Future 2,54 2,53 +0,1% +0,00 -4,1% ===

