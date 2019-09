Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERMÖGENSTEUER - Trotz der Niedrigzinsen ist die Zahl der "Privatiers" in Deutschland stark gestiegen. Im Vorjahr finanzierten 627.000 Menschen ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eigenem Vermögen. Das waren 68,5 Prozent mehr als im Jahr 2000, als es 372.000 Privatiers gab. Auch 2010 hatte es mit 415.000 deutlich weniger Menschen gegeben, die von ihrem Vermögen leben. Das zeigt eine Sonderauswertung, die das Statistische Bundesamt für das Handelsblatt vornahm. Für SPD-Interimsparteichef Thorsten Schäfer-Gümbel belegt die Entwicklung, wie sehr eine Vermögensteuer geboten ist. (Handelsblatt S. 4)

KONJUNKTURPROGRAMM - Für den Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) befindet sich "die deutsche Wirtschaft in der ernstesten Situation seit der Eurokrise". Vor allem Absatzschwäche und Strukturwandel der Autobranche seien besorgniserregend. "Seit mehr als einem Jahr schrumpft die Industrie", sagte Sebastian Dullien. Der Ökonom plädierte für ein 450 Milliarden Euro schweres öffentliches Konjunkturprogramm. "Wir bräuchten einen langfristigen Masterplan zum Klimaschutz über einige Jahrzehnte mit klaren Vorgaben und Maßnahmen", sagte Dullien. (Tagesspiegel)

AUßENPOLITIK - Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat mäßigende Mahnungen von Außenminister Heiko Maas (SPD) an Konfliktparteien in aller Welt kritisiert. "Einige Politiker haben offenbar eine schiefe Berufsauffassung. Sie glauben, sie seien Intellektuelle und könnten in der Rolle des Mahners und Warners auftreten", sagte Münkler. Tatsächlich sollten sie aber das operative Geschäft erledigen: "Heiko Maas will lieber die Öffentlichkeit bespielen, als das harte Brot konkreter Einflussnahme zu kauen", meint Münkler. (Tagesspiegel)

