Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Labor Day geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg sind trotz deutlicher Verluste als Sieger aus den Landtagswahlen hervorgegangen: Sie blieben am Sonntag jeweils stärkste Kraft und hielten die AfD auf Abstand. Diese kam in beiden Ländern mit massiven Zugewinnen auf Platz zwei, bleibt allerdings ohne Regierungsoptionen. Sachsens SPD rutschte auf ein Rekordtief, die Linke verlor in beiden Bundesländern deutlich. Die Grünen erzielten in beiden Ländern ihre bislang besten Ergebnisse und könnten jeweils mitregieren. Die FDP verpasste den Einzug in beide Landtage, die Freien Wähler nahmen jedoch in Brandenburg die Fünfprozenthürde. In beiden Ländern müssen voraussichtlich neue Regierungsbündnisse gesucht werden.

TAGESTHEMA II

TLG Immobilien hat im Zuge eines möglichen Zusammengehens mit Aroundtown ein Aktienpaket an dem Wettbewerber übernommen. Wie das Unternehmen am Sonntag ad hoc mitteilte, hat es dazu eine Vereinbarung mit der Avisco Gruppe, dem größten Aktionär von Aroundtown, über den Erwerb eines Aktienpakets in Höhe von 9,99 Prozent des Gesellschaftskapitals für 1,016 Milliarden Euro abgeschlossen. Der für den Anteilserwerb vereinbarte Preis bewertet Aroundtown mit 8,30 Euro pro Aktie, entsprechend dem Nettovermögenswert per 30. Juni von Aroundtown. Am Freitag war die Aroundtown-Aktie mit 7,56 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Ferner haben TLG und Avisco eine Optionsvereinbarung über einen weiteren Anteil in Höhe von 4,99 Prozent abgeschlossen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600

DIVIDENDENABSCHLAG

Scout24: 0,64 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 48,5 zuvor: 48,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 49,7 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 43,6 zuvor: 43,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 46,5 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August zuvor: 48,0

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.922,00 0,08 S&P-500-Future 2.912,50 -0,42 Nikkei-225 20.635,52 -0,33 Schanghai-Composite 2.918,95 1,13 +/- Ticks Bund -Future 179,03 -11 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.939,28 0,85 DAX-Future 11.966,00 0,90 XDAX 11.970,81 0,90 MDAX 25.719,96 1,30 TecDAX 2.785,22 0,87 EuroStoxx50 3.426,76 0,45 Stoxx50 3.136,23 0,50 Dow-Jones 26.403,28 0,16 S&P-500-Index 2.926,46 0,06 Nasdaq-Comp. 7.962,88 -0,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 179,14 +16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in die neue Handelswoche in Europa rechnen Händler am Montag. Der Markt habe eine sehr gemischte Nachrichtenlage zu verdauen, heißt es. Fundamental werde auf die globalen Einkaufsmanager-Indizes geblickt und ob Abwärtsrevisionen vermieden werden können. Gute Nachrichten dazu kommen bereits aus China, wo der Caixin-PMI mit 50,4 über die Expansionsschwelle von 50 Zählern und damit ein neues Fünf-Monatshoch gesprungen ist. Gebremst wird die Freude jedoch von der Sorge vor weiter eskalierenden Protesten in Hongkong. In Deutschland wird vor allem auf die Politik geschaut nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Sorgen macht jedoch der Start der neuen US-Strafzölle gegen China, die ab 1. September wirksam geworden sind. Zwar werde es ein Hin-und-Her bei Gesprächen zwischen beiden Ländern geben, Zölle und Gegenzölle dürften nun aber die "neue Norm" werden zwischen den China und USA, sagt Volkswirtin Serena Zhou von Mizuho.

Rückblick: Die europäischen Aktienmärkte haben ihren Erholungskurs am Freitag fortgesetzt. Gute internationale Vorgaben nach versöhnlicheren Tönen im US-chinesischen Handelsstreit am Vortag aus Peking stimmten zuversichtlich, ebenso die neue europafreundliche Regierungskoalition in Italien. Die versöhnlicheren Töne im Handelsstreit setzten den Bergbausektor mit einem Plus von 2,5 an die Spitze der Gewinner. Weiter ging auch die Rally bei vielen gebeutelten Konjunkturwerten. Vor allem Autoaktien legten zu und gewannen im Schnitt 1,1 Prozent. Gegen den starken Markt im Minus lagen die Aktien der Rückversicherer. Munich Re gaben um 0,3 Prozent nach, Hannover Rück um 0,6 und Swiss Re um 3 Prozent. Händler verwiesen dazu auf den Hurrikan Dorian vor der US-Küste.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Immobilienaktien haussierten, weil die geplante Mietendeckelung in Berlin nicht so hart ausfallen wird wie zunächst vorgesehen. Der deutsche Immobilienindex RX Real Estate schoss um 3,5 Prozent nach oben. Im DAX gewannen Vonovia 5,4 Prozent, Deutsche Wohnen legten um 9,6 Prozent, ADO Properties um 6,2 Prozent, Adler Real Estate um 3,1 Prozent und Grand City Properties um 5,5 Prozent zu. Deutsche Börse zogen um 4,5 Prozent an. Hier wurden die Risiken wegen der Cum-Ex-Geschäfte etwas entspannter gesehen. Daimler gewannen 1,7 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Kepler. Isra Vision sprangen um 8,2 Prozent an nach Vorlage der Neunmonatszahlen. Metro (-1,4 Prozent) litten unter einem gesenkten Kursziel durch Bernstein. Fundamental belastete hier der überraschend deutlich gesunkene deutsche Einzelhandelsumsatz.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem leichten Aufschlag hat sich die VW-Aktie im nachbörslichen Handel am Freitag gezeigt. Die Volkswagen Group of America hat eine Einigung mit privaten Klägern über die Bewertung von Kraftstoffeinsparungen getroffen. Im Zuge dessen wird VW einigen Kunden Rückzahlungen erstatten. Der Umfang des Vergleichs beträgt 96,5 Millionen US-Dollar, teilte der Konzern mit. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,5 Prozent höher gestellt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Trotz der zuletzt versöhnlicheren Töne aus den USA und China im Handelsstreit blieben die Investoren weiter skeptisch. Denn ungeachtet dessen hat keine der beiden Seiten die in der Vorwoche angekündigten Zollerhöhungen wieder zurückgenommen, die zum 1. September in Kraft treten sollen. Zudem hätten viele Investoren vor dem langen Wochenende Gewinne mitgenommen. Als Belastungsfaktor wurde auch auf die schwächer als erwartet ausgefallene US-Verbraucherstimmung im August verwiesen. Dies drückte vor allem den Einzelhandelssektor, der mit einem Minus von 0,6 Prozent zweitschwächster Index im S&P-500 war. Dell gewannen 10,2 Prozent. Die vorgelegten Zweitquartalszahlen hatten die Erwartungen übertroffen. Am Anleihemarkt ließen sinkende Notierungen die Renditen leicht zulegen. Die Zehnjahresrendite stieg um 0,3 Basispunkte auf 1,50 Prozent. Sie lag damit aber immer noch einen Basispunkt unter dem Niveau der Rendite zweijähriger Schuldtitel. Damit war die Zinskurve weiter invers, was als Signal einer drohenden Rezession gilt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Fr, 17:25 Uhr EUR/USD 1,0988 +0,0% 1,0987 1,0999 EUR/JPY 116,72 +0,2% 120,87 116,80 EUR/CHF 1,0886 +0,1% 1,1025 1,0881 EUR/GBR 0,9037 -0,1% 0,8975 0,9026 USD/JPY 106,22 +0,2% 107,74 106,19 GBP/USD 1,2159 +0,1% 1,2500 1,2185 USD/CNY 7,1568 +0,2% 7,1568 7,1555 Bitcoin BTC/USD 9.774,00 0,82 10.327,25 9.566,75

Die gestiegene Zuversicht im Handelsstreit gab dem Dollar Auftrieb. Der ICE-Dollar-Index erhöhte sich um 0,5 Prozent. Dies drückte den Euro bis auf 1,0963 Dollar, den tiefsten Stand seit Mai 2017. Investoren machten sich vermehrt Sorgen, welche Auswirkungen ein weiter eskalierender Handelsstreit zwischen den USA und China auf andere Volkswirtschaften, wie zum Beispiel die Eurozone haben könnte, hieß es. Viele gingen davon aus, dass die EZB auf ihrer September-Sitzung ein großes Konjunkturpaket auflegen könnte. Im späten US-Handel notierte der Euro bei 1,0991 Dollar. Am Vortag hatte er in der Spitze noch fast 1,11 Dollar gekostet. Im asiatischen Handel am Montag bewegt sich der Euro knapp unter der Marke von 1,10 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,10 55,10 0% 0,00 +14,7% Brent/ICE 58,99 59,25 -0,4% -0,26 +6,5%

