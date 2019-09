DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Labor Day geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg sind trotz deutlicher Verluste als Sieger aus den Landtagswahlen hervorgegangen: Sie blieben am Sonntag jeweils stärkste Kraft und hielten die AfD auf Abstand. Diese kam in beiden Ländern mit massiven Zugewinnen auf Platz zwei, bleibt allerdings ohne Regierungsoptionen. Sachsens SPD rutschte auf ein Rekordtief, die Linke verlor in beiden Bundesländern deutlich. Die Grünen erzielten in beiden Ländern ihre bislang besten Ergebnisse und könnten jeweils mitregieren. Die FDP verpasste den Einzug in beide Landtage, die Freien Wähler nahmen jedoch in Brandenburg die Fünfprozenthürde. In beiden Ländern müssen voraussichtlich neue Regierungsbündnisse gesucht werden.

TAGESTHEMA II

TLG Immobilien hat im Zuge eines möglichen Zusammengehens mit Aroundtown ein Aktienpaket an dem Wettbewerber übernommen. Wie das Unternehmen am Sonntag ad hoc mitteilte, hat es dazu eine Vereinbarung mit der Avisco Gruppe, dem größten Aktionär von Aroundtown, über den Erwerb eines Aktienpakets in Höhe von 9,99 Prozent des Gesellschaftskapitals für 1,016 Milliarden Euro abgeschlossen. Der für den Anteilserwerb vereinbarte Preis bewertet Aroundtown mit 8,30 Euro pro Aktie, entsprechend dem Nettovermögenswert per 30. Juni von Aroundtown. Am Freitag war die Aroundtown-Aktie mit 7,56 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Ferner haben TLG und Avisco eine Optionsvereinbarung über einen weiteren Anteil in Höhe von 4,99 Prozent abgeschlossen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600

DIVIDENDENABSCHLAG

Scout24: 0,64 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 48,5 zuvor: 48,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 49,7 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 43,6 zuvor: 43,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 46,5 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August zuvor: 48,0

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.922,00 0,08 S&P-500-Future 2.912,50 -0,42 Nikkei-225 20.635,52 -0,33 Schanghai-Composite 2.918,95 1,13 +/- Ticks Bund -Future 179,03 -11 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.939,28 0,85 DAX-Future 11.966,00 0,90 XDAX 11.970,81 0,90 MDAX 25.719,96 1,30 TecDAX 2.785,22 0,87 EuroStoxx50 3.426,76 0,45 Stoxx50 3.136,23 0,50 Dow-Jones 26.403,28 0,16 S&P-500-Index 2.926,46 0,06 Nasdaq-Comp. 7.962,88 -0,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 179,14 +16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in die neue Handelswoche in Europa rechnen Händler am Montag. Der Markt habe eine sehr gemischte Nachrichtenlage zu verdauen, heißt es. Fundamental werde auf die globalen Einkaufsmanager-Indizes geblickt und ob Abwärtsrevisionen vermieden werden können. Gute Nachrichten dazu kommen bereits aus China, wo der Caixin-PMI mit 50,4 über die Expansionsschwelle von 50 Zählern und damit ein neues Fünf-Monatshoch gesprungen ist. Gebremst wird die Freude jedoch von der Sorge vor weiter eskalierenden Protesten in Hongkong. In Deutschland wird vor allem auf die Politik geschaut nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Sorgen macht jedoch der Start der neuen US-Strafzölle gegen China, die ab 1. September wirksam geworden sind. Zwar werde es ein Hin-und-Her bei Gesprächen zwischen beiden Ländern geben, Zölle und Gegenzölle dürften nun aber die "neue Norm" werden zwischen den China und USA, sagt Volkswirtin Serena Zhou von Mizuho.

Rückblick: Die europäischen Aktienmärkte haben ihren Erholungskurs am Freitag fortgesetzt. Gute internationale Vorgaben nach versöhnlicheren Tönen im US-chinesischen Handelsstreit am Vortag aus Peking stimmten zuversichtlich, ebenso die neue europafreundliche Regierungskoalition in Italien. Die versöhnlicheren Töne im Handelsstreit setzten den Bergbausektor mit einem Plus von 2,5 an die Spitze der Gewinner. Weiter ging auch die Rally bei vielen gebeutelten Konjunkturwerten. Vor allem Autoaktien legten zu und gewannen im Schnitt 1,1 Prozent. Gegen den starken Markt im Minus lagen die Aktien der Rückversicherer. Munich Re gaben um 0,3 Prozent nach, Hannover Rück um 0,6 und Swiss Re um 3 Prozent. Händler verwiesen dazu auf den Hurrikan Dorian vor der US-Küste.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Immobilienaktien haussierten, weil die geplante Mietendeckelung in Berlin nicht so hart ausfallen wird wie zunächst vorgesehen. Der deutsche Immobilienindex RX Real Estate schoss um 3,5 Prozent nach oben. Im DAX gewannen Vonovia 5,4 Prozent, Deutsche Wohnen legten um 9,6 Prozent, ADO Properties um 6,2 Prozent, Adler Real Estate um 3,1 Prozent und Grand City Properties um 5,5 Prozent zu. Deutsche Börse zogen um 4,5 Prozent an. Hier wurden die Risiken wegen der Cum-Ex-Geschäfte etwas entspannter gesehen. Daimler gewannen 1,7 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Kepler. Isra Vision sprangen um 8,2 Prozent an nach Vorlage der Neunmonatszahlen. Metro (-1,4 Prozent) litten unter einem gesenkten Kursziel durch Bernstein. Fundamental belastete hier der überraschend deutlich gesunkene deutsche Einzelhandelsumsatz.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem leichten Aufschlag hat sich die VW-Aktie im nachbörslichen Handel am Freitag gezeigt. Die Volkswagen Group of America hat eine Einigung mit privaten Klägern über die Bewertung von Kraftstoffeinsparungen getroffen. Im Zuge dessen wird VW einigen Kunden Rückzahlungen erstatten. Der Umfang des Vergleichs beträgt 96,5 Millionen US-Dollar, teilte der Konzern mit. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,5 Prozent höher gestellt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Trotz der zuletzt versöhnlicheren Töne aus den USA und China im Handelsstreit blieben die Investoren weiter skeptisch. Denn ungeachtet dessen hat keine der beiden Seiten die in der Vorwoche angekündigten Zollerhöhungen wieder zurückgenommen, die zum 1. September in Kraft treten sollen. Zudem hätten viele Investoren vor dem langen Wochenende Gewinne mitgenommen. Als Belastungsfaktor wurde auch auf die schwächer als erwartet ausgefallene US-Verbraucherstimmung im August verwiesen. Dies drückte vor allem den Einzelhandelssektor, der mit einem Minus von 0,6 Prozent zweitschwächster Index im S&P-500 war. Dell gewannen 10,2 Prozent. Die vorgelegten Zweitquartalszahlen hatten die Erwartungen übertroffen. Am Anleihemarkt ließen sinkende Notierungen die Renditen leicht zulegen. Die Zehnjahresrendite stieg um 0,3 Basispunkte auf 1,50 Prozent. Sie lag damit aber immer noch einen Basispunkt unter dem Niveau der Rendite zweijähriger Schuldtitel. Damit war die Zinskurve weiter invers, was als Signal einer drohenden Rezession gilt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Fr, 17:25 Uhr EUR/USD 1,0988 +0,0% 1,0987 1,0999 EUR/JPY 116,72 +0,2% 120,87 116,80 EUR/CHF 1,0886 +0,1% 1,1025 1,0881 EUR/GBR 0,9037 -0,1% 0,8975 0,9026 USD/JPY 106,22 +0,2% 107,74 106,19 GBP/USD 1,2159 +0,1% 1,2500 1,2185 USD/CNY 7,1568 +0,2% 7,1568 7,1555 Bitcoin BTC/USD 9.774,00 0,82 10.327,25 9.566,75

Die gestiegene Zuversicht im Handelsstreit gab dem Dollar Auftrieb. Der ICE-Dollar-Index erhöhte sich um 0,5 Prozent. Dies drückte den Euro bis auf 1,0963 Dollar, den tiefsten Stand seit Mai 2017. Investoren machten sich vermehrt Sorgen, welche Auswirkungen ein weiter eskalierender Handelsstreit zwischen den USA und China auf andere Volkswirtschaften, wie zum Beispiel die Eurozone haben könnte, hieß es. Viele gingen davon aus, dass die EZB auf ihrer September-Sitzung ein großes Konjunkturpaket auflegen könnte. Im späten US-Handel notierte der Euro bei 1,0991 Dollar. Am Vortag hatte er in der Spitze noch fast 1,11 Dollar gekostet. Im asiatischen Handel am Montag bewegt sich der Euro knapp unter der Marke von 1,10 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,10 55,10 0% 0,00 +14,7% Brent/ICE 58,99 59,25 -0,4% -0,26 +6,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 02, 2019 01:34 ET (05:34 GMT)

Die Ölpreise standen unter Druck. Zum einen verwiesen Händler nach den Aufschlägen im Wochenverlauf auf Gewinnmitnahmen. Zum anderen würden am Wochenende die neuen Strafzölle zwischen den USA und China in Kraft treten, die auch einen Strafzoll auf US-Ölimporte in Höhe von 5 Prozent beinhalten würden. Dazu kamen Berichte, wonach Russland im August seine Förderung weniger stark als erwartet gekürzt haben soll. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 2,8 Prozent auf 55,10 Dollar, für Brent ging es um 1,1 Prozent auf 60,43 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.525,35 1.520,45 +0,3% +4,90 +18,9% Silber (Spot) 18,37 18,37 -0,0% -0,00 +18,5% Platin (Spot) 928,50 928,50 +1,4% +13,00 +16,6% Kupfer-Future 2,54 2,53 +0,1% +0,00 -4,1%

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Abgaben, legte im August allerdings um 6 Prozent zu, wie aus Daten von FactSet hervorgeht. Vor allem die weiter herrschende Skepsis im Handelskonflikt, trotz der zuletzt etwas moderateren Töne, habe den Goldpreis zuletzt nach oben geschoben, so ein Teilnehmer. Die Feinunze notierte zum US-Settlement 0,5 Prozent niedriger bei 1.529 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

STRAFZÖLLE USA / CHINA

Im Handelsstreit mit China haben die USA neue Strafzölle in Kraft gesetzt. Die Strafzölle von 15 Prozent betreffen zunächst nur einen Teil der Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar, da weitere Zollerhöhungen auf den 15. Dezember verschoben worden waren. Als Reaktion auf die neuen US-Zölle hatte auch Peking neue Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar angekündigt. Die ersten Zölle sollten ebenfalls ab Sonntag greifen, der zweite Teil ab 15. Dezember.

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Chinas hat sich im August bereits den vierten Monat in Folge abgeschwächt, gemessen am entsprechenden Einkaufsmanagerindex. Sein Wert fiel von 49,7 im Juli auf nun 49,5. Er ging damit einen Tick stärker zurück, als Volkswirte mit 49,6 geschätzt hatten.

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im August belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,4 (Juli: 49,9) Punkte.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Südkorea hat im August den neunten Monat in Folge weniger exportiert als in der jeweils gleichen Vorjahresperiode. Im August betrug das Minus 13,6 Prozent. Im Juli hatte der Rückgang 11 Prozent betragen.

AFGHANISTAN

Die USA stehen nach Angaben ihres Sondergesandten für Afghanistan an der "Schwelle" eines Friedensabkommens mit den Taliban.

ARGENTINIEN

Die Schuldenkrise spitzt sich zu. Das südamerikanische Land verhängte nun Kapitalkontrollen, um eine Erschöpfung ihrer Fremdwährungs-Reserven zu verhindern. Diese unerwartete Maßnahme tritt am Montag in Kraft, nachdem Präsident Mauricio Macri am Sonntag ein entsprechendes Dekret erlassen hatte.

RATING ARGENTINIEN

S&P Global Ratings hat die Bonitätseinstufung für Argentinien wieder hochgestuft. Das Langfristrating liege nun bei CCC-, wie S&P mitteilte. Die kurzfristige Einstufung wurde auf C hoch genommen. Der Ausblick sei negativ. Fitch hat die Bonitätseinstufung auf RD (Restricted Default) von CCC runtergestuft. Die kurzfristige Einstufung wurde ebenfalls auf RD von C gesenkt. Die Abstufung erfolge wegen der einseitigen Verlängerung der Rückzahlung bestimmter Schuldverpflichtungen durch die Regierung zum 30. August. In Übereinstimmung mit seinen Kriterien glaubt Fitch, dass Argentinien mit seinen Staatsverpflichtungen in Verzug ist und dies somit einem Zahlungsausfall gleichkomme.

BREXIT

In mehreren britischen Städten haben tausende Demonstranten gegen die von Premierminister Boris Johnson verordnete Zwangspause für das Parlament protestiert. Der Chefunterhändler der EU für den Brexit, Michel Barnier, hat eine grundlegende Änderung des mit Großbritannien ausgehandelten EU-Austrittsabkommens ausgeschlossen.

USA / IRAN

Nach dem mutmaßlichen Scheitern eines Raketenstarts im Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Verwicklung seines Landes abgestritten. Die USA seien in den "katastrophalen Unfall während der abschließenden Startvorbereitungen" einer Safir-Rakete auf der Abschussrampe in der nordiranischen Stadt Semnan nicht involviert gewesen, schrieb Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

IRAN

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat die Europäer vor weiteren Verstößen seines Landes gegen das internationale Atomabkommen gewarnt.

PROTESTE HONGKONG

Mitten im Berufsverkehr haben Demokratie-Aktivisten in Hongkong mit Protestaktionen an U-Bahnhöfen Chaos ausgelöst. In schwarz gekleidete Demonstranten hielten am Montag U-Bahnen von der Weiterfahrt ab und sorgten so für erhebliche Verspätungen. Die Protestbewegung rief zudem zu einem neuen Generalstreik auf.

EZB

Ewald Nowotny, scheidender Gouverneur der österreichischen Notenbank, hat sich gegen eine schnelle Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms der EZB ausgesprochen. "Meine persönliche Sicht ist, dass wir uns derzeit in einer Phase der Unsicherheit mit Blick auf den Zustand der Weltwirtschaft befinden, in der es zunächst einmal wichtig ist, sämtliche Informationen zu sammeln", sagte Nowotny.

HURRIKAN USA

Als Hurrikan der höchsten Kategorie fünf hat der Wirbelsturm Dorian am Sonntag die zu den Bahamas gehörenden Abacos-Inseln erreicht. Es handele sich um eine "extrem gefährliche Situation" für die tiefliegenden Inseln, teilte das US-Hurrikan-Warnzentrum NHC mit.

RATING SCHWEIZ / NORWEGEN

Fitch hat für die Schweiz und Norwegen jeweils die Spitzenbonität AAA bestätigt. Der Ausblick für beide Länder ist stabil.

DAIMLER

Trotz sich eintrübender Konjunkturaussichten sieht Daimler-Chef Ola Källenius keinen langfristigen Einbruch auf dem Automarkt.

VW

Die Volkswagen Group of America hat eine Einigung mit privaten Klägern über die Bewertung von Kraftstoffeinsparungen getroffen. Im Zuge dessen wird VW einigen Kunden Rückzahlungen erstatten. Der Umfang des Vergleichs beträgt 96,5 Millionen US-Dollar, teilte der Konzern mit.

KWS SAAT

Nach der größten Akquisition in der Geschichte des Unternehmens und dem Einstieg in das Gemüsegeschäft will KWS Saat das neue Segment ausbauen und schließt dafür auch weitere Zukäufe nicht aus.

SCOUT24

Im Aufsichtsrat sitzt künftig auch ein Vertreter des Hedgefonds Pelham Capital.

HUMANOPTICS

Wie das Unternehmen mitteilte, hat Mehrheitsaktionär Medipart seinen Anteil von 73,4 Prozent an einen chinesischen Investor verkauft. Angaben zum Verkaufspreis oder dem Namen des Käufers wurden nicht gemacht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2019 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.