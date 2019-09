FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Nach dem Plus in der Vorwoche sprechen Marktteilnehmer von einer technische bedingten Konsolidierung. Die Umsätze dürften vergleichsweise dünn ausfallen, da die Wall Street auf Grund des Feiertages Labor-Day geschlossen bleibt.

Der September-Kontrakt notiert aktuell um 49,0 Punkte niedriger mit 11.917 Punkten. In den Handel gegangen war er mit 11.904,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.939,0 und das Tagestief bei 11.896,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.422 Kontrakte.

September 02, 2019 02:36 ET (06:36 GMT)

