CDU in Sachsen und SPD in Brandenburg trotz Verlusten Sieger

Die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg sind trotz klarer Verluste als Sieger aus den Landtagswahlen hervorgegangen: Sie blieben am Sonntag jeweils stärkste Kraft und hielten die AfD auf Abstand. Diese kam in beiden Ländern mit massiven Zugewinnen auf Platz zwei, bleibt aber ohne Regierungsoptionen. Sachsens SPD rutschte auf ein Rekordtief, die Linke verlor in beiden Bundesländern deutlich. Die Grünen erzielten in beiden Ländern ihre bislang besten Ergebnisse und könnten jeweils mitregieren.

Chinas Industrieaktivität erholt sich im August

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im August belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,4 (Juli: 49,9) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Demonstranten in Hongkong blockieren Berufsverkehr

Mitten im Berufsverkehr haben Demokratie-Aktivisten in Hongkong mit Protestaktionen an U-Bahnhöfen Chaos ausgelöst. In schwarz gekleidete Demonstranten hielten U-Bahnen von der Weiterfahrt ab und sorgten so für erhebliche Verspätungen. Die Protestbewegung rief zudem zu einem neuen Generalstreik auf. Für den Nachmittag kündigten prodemokratische Studenten eine Demonstration an.

"Dorian" trifft als Hurrikan der höchsten Kategorie auf die Bahamas

Als Hurrikan der höchsten Kategorie fünf ist der Wirbelsturm "Dorian" am Sonntag auf die zu den Bahamas gehörenden Abacos-Inseln getroffen. Es handele sich um eine "extrem gefährliche Situation" für die tiefliegenden Inseln, teilte das US-Hurrikan-Warnzentrum NHC mit. Die Windgeschwindigkeiten hätten inzwischen 295 Stundenkilometer erreicht. "Dorian" sei der zweitstärkste Hurrikan im Atlantikbecken seit Beginn der Aufzeichnungen. Am Montagabend oder Dienstag könnte er die Ostküste Floridas erreichen.

Argentinien führt Devisenkontrollen ein

Die Schuldenkrise in Argentinien spitzt sich zu. Das südamerikanische Land verhängte Kapitalkontrollen, um einen weiteren Abbau der Fremdwährungsreserven zu verhindern. Die unerwartete Maßnahme tritt am Montag in Kraft, nachdem Präsidenten Mauricio Macri am Sonntag ein entsprechendes Dekret erlassen hatte. Demnach müssen nun große Exporteure eine Erlaubnis der Notenbank für den Kauf von Fremdwährungen und zur Überweisung von Devisen ins Ausland einholen. Für Privatpersonen, die US-Dollar kaufen wollen, gilt eine monatliche Obergrenze von 10.000 Dollar.

Internationales Interesse am Amazonas-Gebiet für die meisten Brasilianer legitim

Drei Viertel der Brasilianer finden das internationale Interesse an der Erhaltung des Amazonas-Gebiets "legitim". In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datafolha vertraten 76 Prozent der Befragten diese Ansicht. Zugleich sehen aber 75 Prozent die Verwaltung des Regenwald-Gebietes als eine nationale Aufgabe an. Die Umfrage wurde am 29. und 30. August veranstaltet.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Aug +4,0% gg Vorjahr

Indonesien Verbraucherpreise Aug +3,49% gg Vj (PROG: +3,5%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Aug +3,30% gg Vorjahr (Juli: +3,18%)

Thailand Verbraucherpreise Aug +0,52% gg Vorjahr (PROG +0,70%)

