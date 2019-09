Chinas Notenbank steht kurz davor eine staatliche Kryptowährung herauszugeben. Womöglich will sich das Land der Mitte so für einen Währungskrieg mit den USA rüsten. Die westliche Konkurrenz lässt auf sich warten: Lediglich Facebook plant mit Libra ein ähnliches, aber nichtstaatliches Produkt. Die chinesische Zentralbank plant die baldige Einführung einer staatlichen Kryptowährung. Bereits am 11. November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...