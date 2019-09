von Petra Maier, Euro am SonntagHalbzeit bei Rammstein: In Wien beendete die Rockband den ersten Teil ihrer erfolgreichen Welttournee für dieses Jahr. Schon im Mai 2020 geht es in die zweite Runde. Nicht nur die Tour mit einer Million verkaufter Tickets in Europa war ein Megaerfolg. Lange davor durchbrach Rammstein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...