SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat Teile der ARD-Wahlberichterstattung scharf kritisiert. "Das geht auf gar keinen Fall", sagte Klingbeil am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen" und bezog sich dabei auf Äußerungen von MDR-Moderatorin Wiebke Binder, die eine rechnerisch mögliche Koalition aus CDU und AfD als "bürgerlich" bezeichnet hatte.



Klingbeil warf der Wahlberichterstattung vor, "dass man auf einmal eine Koalition mit der AfD verharmlost". Ähnlich äußerte sich der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU). Er sprach in der "Bild"-Sendung von einer "ungeschickten, aber auch total unpassenden Bemerkung". Die AfD sei "alles andere als bürgerlich".